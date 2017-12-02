AÖL sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği AÖL sınav tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı belli oldu. Peki AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar...

Lise eğitimine örgün olarak devam edemeyenler ve uzaktan eğitim alanlar Açıköğretim Lise sınav tarihlerini merak ediyor. AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL birinci dönem sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihlerini açıkladı. Peki AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte AÖL hakkında ayrıntılı bilgi….

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri aöl.meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak. Adaylar AÖL sınav giriş belgesini internet üzerinden sorgulayabilecek.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girecek öğrenciler, haberimizde yer alan link üzerinden AÖL sistemine giriş yaparak sınavlara nerede gireceklerini öğrenebilecekler. AÖL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı ancak sınav tarihinden kısa bir süre önce belli olması bekleniyor. AÖL sınav giriş belgesi, Açıköğretim Lisesi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Bu belgelerin erişime açılması, sınavdan kısa bir süre önce gerçekleşiyor. 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav giriş belgelerinin erişime açılması halinde yukarıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.



SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.