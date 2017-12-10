AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eğitim hayatlarını açık lise üzerinden sürdüren öğrenciler bu hafta sonu AÖL birinci dönem sınavlarına giriyorlar. AÖL öğrencilerinin ter döktüğü AÖL 1. dönem sınavlarının sonuçlarının, soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacğaı da öğrencilerin araştırdığı sorular arasında yer alıyor. İşte AÖL hakkında merak edilenler...

AÖL sınavlarında iyi notlar almak için çabalayan öğrenciler emeklerinin karşılığını alıp alamadıklarını merak ediyor. AÖL 1. dönem sınavları gerçekleşti, AÖL soru ve cevapları, açık lise sınav sonucunu önceden kestirebilmek için büyük önem taşıyor. Açık lise sınav sonuçlarının yayınlanacağı tarih tahminleri ve AÖL detayları haberimizde.

AÖL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖL sınavlarından çıkan öğrenciler doğru yanlış sayılarını tespit etmek için AÖL sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. AÖL sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmış değil, ancak sınav tarihinden birkaç gün sonra yayınlanması bekleniyor. Yani AÖL 1. dönem sınavlarının soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta ortasına kadar yayınlanması bekleniyor.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönem AÖL sınavları temmuz ayının başında yapılmış ve ay sonunda açıklanmıştı. Bu dönem de AÖL sınav sonuçlarının aralık ayının son haftasında ya da ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.

AÖL’DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.