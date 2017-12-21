AÖL’de sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 1. dönem sınavları için sonuç bekleyişi…

Açık liseler için en son AÖL 1. dönem sınavları yapılmıştı ve şimdi sonuçları bekleniyor. AÖL'de sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması geldi mi? AÖL için merak edilen sorular ve cevapları...

Lise hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını merakla bekliyor. AÖL sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti ve yavaş yavaş sonuçların açıklanacağı tarih geliyor. Milli Eğitim Bakanlğı’ndan resmi bir açıklama gelmedi ancak AÖL sınavlarının sınav tarihinden 20 gün kadar sonra açııklanması bekleniyor.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Öğrencilerin merakla beklediği AÖL sonuç tarihine ilişkin tahminler bulunuyor. Eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler için 9-10 Aralık’ta 2017 1. dönem AÖL sınavı yapıldı. Sınav sonuçlarına göre mezun olabilecek ve kredi notunu yükseltmek için uğraşan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Fakat MEB Açık Öğretim Lisesi 2017-2018 iş takvimini henüz yayınlamadığı için sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı görülemiyor, ancak sınav sonuçlarının 20 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

AÖL sınav sonuçları açıklandığında aşağıdaki link üzerinden giriş yapılarak sorgulanabilecek.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.