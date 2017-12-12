ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim vize sonuçları…

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri ATA AÖF vize sınavı sonuçlarını bekliyor. 2-3 Aralık'ta sınava giren öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Emeklerinin karşılıklarını merak eden öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. ATA AÖF sınavı soru ve cevapları açıklandı. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Ünivesitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları bekleniyor. 1. dönem vize sınav sonuçları için Atatürk Üniversitesi herhangi bir açıklama yaptı mı? ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı bu yıl aralık ayının ilk haftası gerçekleşti. Sınavların üzerinden bir haftadan fazla geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri yükseldi. Fakat sınav soru ve cevapları erişime açıldı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonuçları hakkında merak edilenler…

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde Atatürk Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin, ‘Öğrenci Girişi' sayfasına açıklanacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı olan öğrenciler, ‘Öğrenci Girişi' sayfasına kişisel bilgilerini girerek sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri öğrencilerin adreslerine postalanmayacak.

Atatürk Üniversitesi’nden yapılan açıklama şöyle; 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır. Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.

ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Atatürk Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği Güz Dönemi Ara Sınavı’nın ardından sorular ve cevapları 3 Aralık Pazar günü öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler soru itirazlarını 6 Aralık Çarşamba gününe kadar aşağıda yer alan bilgiler dahilinde gerçekleştirdi.

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

NASIL İTİRAZ EDERİM?

Atatürk Üniversitesi, AÖF sınav sorularına itiraz hakkıyla ilgili duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda;

“Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz. Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.

İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin ara sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır.Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Not: Soru itirazları 6 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 23:59 a kadar yapılacak ve bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.” İfadeleri kullanıldı.”