Bakan Yılmaz’dan YGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, YGS sınavına giremeyen öğrencilerin Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayetleri ile ilgili “Kamu Denetçiliği Kurumu raporu bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Bakan Yılmaz, basın mensuplarının geç kaldıkları için YGS sınavına giremeyen öğrencilerle ilgili sorularını cevapladı.

İLGİLİ HABER YGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LYS başvuruları ne zaman?

Bakan Yılmaz, “Kamu Denetçiliği Kurumunun raporu henüz çıkmadı, inceleme yapacak. İnceme yaptıktan sonra Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen raporların hükümlerin, diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanması lazım. Dolayısıyla, bakalım bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonrada yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Kamu denetçiliği kurumu raporu bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Kamu denetçiliği kurumu çok saygın bir kurum. Çok değerli hukukçular var, başkanı ve üyeleri. Her birisine sonsuz güveniyoruz. Onların vereceği karar bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır. Önce rapora bakalım. Çünkü bir sınav yapıldı birde yeni bir sınav yap denildiğinde acaba önde arkada sıralama önemli biliyorsunuz. Kamu denetçiliği raporunu beklemek lazım” şeklinde konuştu.

İHA