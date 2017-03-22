Bir dönem en çok genç kız ölümlerinin yaşandığı Batman'da ilk kez dart şampiyonası yapıldı. Yıldız kız-erkek ve genç kız-erkekler kategorisinde yapılan şampiyona çekişmeli maçlara sahne oldu.

Bir dönem en çok genç kız ölümlerinin yaşandığı Batman'da ilk kez dart şampiyonası yapıldı. Yıldız kız-erkek ve genç kız-erkekler kategorisinde yapılan şampiyona çekişmeli maçlara sahne oldu.

Batman'da Okul Sporları kapsamında ilk kez dart şampiyonası yapıldı. Batman’da her geçen gün yaygınlaşan dart sporunun yıldız kız-erkek ve genç kız ile erkeklerde il birinciliği seçmeleri çekişmeli maçlara ev sahipliği yaptı. Yıldız kız ve erkekler kategorisinde 6 okul 12 takım ve 48 sporcu, genç kız ve erkeklerde 3 okul 6 takım ve 24 sporcu turnuvaya katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, dart sporunun hak ettiği yere geleceğini ve bu konuda çalışmalara başladıklarını söyledi. Eren, il temsilcilerine destek vereceklerini belirterek, “Öncelikle katılım sağlayan tüm okullarımızı, sporcularımızı ve İl Temsilcimiz Murat Bademci'yi tebrik ederim. Yapacakları tüm çalışmalarda desteklerimiz devam edecektir” dedi.