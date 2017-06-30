Beyin haritalamada küresel işbirliği

Beyin Haritalaması konusunda çalışmalar yapan küresel birlik ve ittifak kapsamında 4’üncü G20 Beyin Girişimi/Nörobilim Zirvesi Almanya’da gerçekleştirilecek. Üsküdar Üniversitesinin de destek verdiği zirvede dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda bilim insanı bir araya gelecek. Zirvede beyin haritalama, görüntüleme, matematiksel modelleme gibi birçok alan tüm yönleriyle ele alınacak.

Üsküdar Üniversitesi, Fraunhofer IME Enstitüsü, Beyin Haritalama ve Terapötik Derneği, Beyin Haritalama Derneği ve Nanobiyoelektronik için Ulusal Merkez, G20 Nörobilim Zirvesi kapsamında klinik translasyonel nörobilimi alanında küresel işbirliğini genişletmek için Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya gelecek.

Nörobilim – G20 Zirvesi’ndeki 20 bilim adamı, küresel işbirliği, ortaklık, veri paylaşımı ve nörolojik bozuklukların ekonomik ve insani maliyetleri ile mücadeleye yönelik fonların dağılımı için çağrıda bulunacak. 5 Temmuz 2017’de dünyanın önde gelen doktorları, mühendisleri, sinir cerrahları, temel ve klinik bilim insanları, Hamburg'daki Empire Riverside Hotel’de 4. Yıllık N20'yi gerçekleştirmek için toplanıyor.

Hamburg’daki Fraunhofer Enstitüsü Müdürü, SBMT üyesi ve Başkan Vekili Prof. Dr. Carsten Claussen, Hamburg'da 4'üncüsü gerçekleşecek olan zirveyle ilgili şunları söyledi: “SBMT’nin Sinirbilim-20 Girişimi, Beyin Girişimlerinin küresel konsorsiyumlarının oluşturulması ve dünya çapında yıkıcı olan nöro-psikiyatrik bozukluklarla mücadelede bütüncül bir cephe oluşturmak için gerçekten etkileyici bir yaklaşım.”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, SBMT Türkiye Başkanı ve N20 Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Üsküdar Üniversitesi, Almanya’daki küresel düşünce liderlerinin bu olağanüstü toplantısına ortak sponsorluk yapmaktan onur duymaktadır. N20 vesilesiyle dünya çapında bilim adamları ile çok taraflı ortaklık kurmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

N20 programında beyin haritalama ve görüntüleme, connectomic, matematiksel modelleme ve yapay zekâ nanokorezyase, nörofotonik ve genomik tedavi için terapötik alanlar tüm yönleriyle ele alınacak. Program, bilim adamlarının yeni teşhis ve terapileri hızla tanıtmalarını sağlayacak bilim ve teknoloji disiplinlerinde bilimsel ilerleme alışverişinde bulunmayı amaçlıyor.

SBMT Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilim Müdürü, BMF Başkanı, NCNBE Direktörü ve Beyin Teknolojisi ve Yenilik Parkı Müdürü (BTIP) Dr. Babak Kateb, “Nörolojik rahatsızlıkların dünyadaki insani ve finansal maliyeti çok fazla. ABD’de sadece 5.5 milyon Alzheimer hastasının bakım maliyeti yılda 200 milyar dolara yakın ve bu maliyet 10 yıl içinde 1 trilyon dolara yakın olacaktır. 2015 senesinde Demansın dünya ekonomisine maliyeti 818 milyon dolar ve 46,8 milyon civarında hastanın bakımına tekabül ediyordu. Bu rakamlar 2030 senesinde demans için 2 trilyon dolar olacak. Demans bir ülke olsaydı Gayri Safi Yurt İçi Hasılatı (GSYİH) üzerinden 18 numara olurdu” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Psikiyatrik Nörobilimin Geleceği”

NPİSTANBUL Beyin Hastanesinden Prof. Dr. Kaya Aksoy “Beyin Hastanesinde Nörocerrahinin Kavramı”, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Metin “BrainPark, Nöroteknolojik başlangıçlar için İş Kuluçka Merkezi”, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi İnsan Kaynakları Direktörü, Öğr. Gör. Serdar Karagöz “Beyin Hastanesinin gelecek konsepti” başlıklarında sempozyumda birer konuşma yapacak.

SBMT, son 15 yılda küresel beyin girişimleri kurma alanının ön saflarında yer alıyor ve Obama’nın BEYİN Girişimi’ni formüle etme ve desteklemede anahtar bir oyuncu oldu.