Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ dünya sırlamasında üst sıralarda

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, 10 farklı "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında 159 Türk üniversitesinin yerini gösteren bir rapor hazırladı. Raporda Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin üst sıralarda yer aldığı görüldü.

ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, sitede yer alan açıklamasında “Üniversitelerimizin bazı konulardaki eksiklerini görüp kendilerini geliştirerek belirli bir süre içinde dünya sıralamalarında daha üst sıralara yükseleceğine inanıyoruz. Halen, üniversitelerimizin dünyadaki yeri çok sayıda Avrupa üniversitesinden daha iyidir. Üniversitelerimiz, tüm maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşın uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır.” şeklinde konuştu.

Üniversite adaylarına ve velilere yardımcı olmak amacıyla dünya genelindeki çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan üniversite sıralamalarını içeren rapor “http://tr.urapcenter.org” adresinden yayımlandı.

10 FARKLI SIRALAMA

Dünyadaki üniversite sıralamalarını yapan kuruluşlar: ARWU, Leiden, SciMago, QS, THE (Times), Webometrics (WEBO), US News and World Report, CWUR, RUR ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜM SIRALAMALARDA YER ALAN TEK ÜNİVERSİTE

Akbulut’un verdiği bilgiye göre, dünya genel sıralaması yapan 10 kurumdan en az 5’inin sıralamasında yer alan 17 Türk üniversiteleri belirlendi. Buna göre, İstanbul Üniversitesi yapılan tüm sıralamaların tümünde yer alan tek üniversite oldu.

ODTÜ, Hacettepe, İTÜ, Ankara ve Gazi üniversiteleri ise sıralamaların 9’unda yer aldı. Boğaziçi ve Bilkent üniversiteleri 8’er, Koç Üniversitesi 7’şer, Ege, Erciyes, Dokuz Eylül, Marmara, Yıldız Teknik, Sabancı üniversiteleri 6’şar, Atatürk ve Çukurova üniversiteleri 5’er kere dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında yer buldu.

Dünya sıralamalarından en az 2’sinde ilk 500’e girebilen 7 üniversite ise şöyle oldu:

“ODTÜ 4 sıralamada (WEBO-456, US News- 231, QS-475, RUR-341), Boğaziçi Üniversitesi 4 sıralamada (US NEWS-166, QS- 475, RUR-418, THE: 450), Bilkent Üniversitesi 4 sıralamada (US NEWS-389, QS-415, RUR-357, THE-375), İstanbul Üniversitesi 3 sıralamada (LEIDEN-353, ARWU- 450, SCIMAGO-490), Sabancı Üniversitesi 3 sıralamada (QS-445, RUR-339, THE-325), Koç Üniversitesi 3 sıralamada (QS-455, RUR-466, THE-275), İTÜ 2 sıralamada (US NEWS-257, RUR-416).”

Dünya sıralamalarından sadece birinde ilk 500’e girebilen 3 üniversite ise Hacettepe Üniversitesi (LEIDEN-452), Ege Üniversitesi (LEIDEN-482) ve Atılım Üniversitesi (THE-450) oldu.

ARWU ve SCIMago’nun dünya sıralamalarında 2016’da ilk 500’e girebilen tek üniversite ise İstanbul Üniversitesi oldu.

Webometrics dünya sıralamasında ise ilk 500 üniversite listesine 2016’da sadece ODTÜ girdi.

Dünya sıralamalarında en üst sıralarda yer alan üniversiteler, US NEWS sıralamasına 166’ncı sıradan giren Boğaziçi, US NEWS sıralamasına 231’inci sıradan giren ODTÜ ile aynı sıralamaya 257’nci sıradan giren İTÜ oldu.