Bu okulda cezalandırma yöntemi çok başka!

Her öğretmenin meslek hayatında uyguladığı farklı yöntemler vardır, ancak Robert W. Coleman ortaokulunda uygulanan cezalandırma yöntemleri gayet dikkat çekiyor.

Her ne kadar öğrenciler üzerinde cezalandırma yapılması çok doğru olmasa da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Robert W. Coleman ortaokulu ceza konusuna çok farklı şekilde yaklaşıyor. Yaramazlığın dozunu kaçıran öğrencileri, azarlamak, disiplin kuruluna göndermek ya da okuldan uzaklaştırmak yerine, öğrencilerin kendini bambaşka hissedeceği bir cezalandırma yöntemi kullanıyor.

HAYLAZLIK YAPANLARA MEDİTASYON

Robert W. Coleman okulunda yaramaz çocuklar için bir oda mevcut, odanın adı “Düşünme Zamanı Odası”. Davranışlarında sorun olduğu düşünülen öğrenciler odaya alınıyor ve nefes alıp verme egzersizleri ve meditasyon yapmaları için yol gösteriliyor. Önceleri haylaz öğrencileri bir odaya kapatıp, onlardan oturup düşünmelerini istemenin işe yaramayacağını düşünen öğretmenler kısa sürede yanıldıklarını anlamış durumda. Düşünme odasına alınan öğrenciler bunu çok sevmiş ve hepsi bu zihin egzersizlerini keyifle yapmış. Öyle ki artık sadece yaramaz çocuklar değil, tüm öğrencilerin istifade ettiği bir alana dönüşmüş.

ZAMANLA DİĞER OKULLARA DA YAYILDI

Robert W. Coleman Ortaokulu haricinde diğer okullar da bu tür zihin egzersizlerini kendi okullarında yavaş yavaş uygulamaya başlamış durumda. Yakınlarında yer alan ve aynı uygulamayı kullanmaya başlayan Patterson Park Lisesi'nde de suç ve ceza oranlarının büyük oranda düştüğü gözlemlenmiş.

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