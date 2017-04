Bu otobüste herkes kitap okuyor! Keşkeee…

Aşağıdaki fotoğrafa bakıldığında, işten eve giderken insanların kitap okuduğu izlenimine kapılırsınız. Ancak gerçek öyle değil. Bu sadece bir kitap fuarının tanıtımı için yapılmış bir reklam. Gerçek ise çok yakıcı... Son verilere göre, Türkiye'nin yüzde 39'u hiç kitap okumuyor. En sık yapılan iş ise yüzde 85'le televizyon izlemek. Halk kütüphanelerine üye olanların sayısı ise nüfusun yüzde 2'sinden az...

Bireyleri kitap okumaya yöneltmek için kitap fuarları düzenlenmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı için özel olarak tasarlanan kütüphane otobüslere vatandaşlar yoğun ilgisi gösteriyor.

Vatandaşların etkinliğin düzenlendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'ne daha rahat ve kolay ulaşımı için kentin iki ayrı noktasından ücretsiz otobüs seferleri konurken, kitap fuarı için özel olarak tasarlanan kütüphane otobüs ise kitapseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bir kütüphane şeklinde kaplanan otobüsün kapıları kütüphane kapısı olarak tasarlanırken, araç gövdesinin görünümü ise kitap raflarını andırıyor. Otobüse binen yolcular ise kitap okuyor şeklinde görülürken, kütüphane otobüs farklılığı ile vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

160 BİN ZİYARETÇİ

Açıldığı günden bu yana her gün ziyaretçi akınına uğrayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'na 7 günde 160 binin üzerinde kişi geldi. Her gün yazarların okurlarıyla buluştuğu fuara sadece Denizli merkezden değil ilçe ve çevre illerden de katılım oldu. 09 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) önünden her yarım saatte bir, İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önünden ise fuar alanına her saat başı ücretsiz otobüs kalkıyor.

ÜNLÜ YAZARLAR GELİYOR

Her gün farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuarda Türkiye'nin en ünlü yazarları Denizlililer ile buluşacak. 7 Nisan Cuma günü saat 13.00'te Ahmet Şafak fuarda kitapseverleri beklerken, 8 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de Şükrü Erbaş, saat 13.00'te İlber Ortaylı ve Öznur Yıldırım, saat 14.00'de ise Hasan Ali Toptaş, İlker Başbuğ, Ali Lidar ve Canan Tan olacak. Fuarın son günü 9 Nisan'da da saat 13.00'te Sinan Yağmur, saat 14.00'de Hasan Ali Toptaş, Canan Tan, Abdurrahman Dilipak, saat 15.00'te ise Azra Kohen okurlarıyla buluşacak.

TÜRKİYE KİTAP OKUMUYOR

Türkiye’de onlarca kitap fuarı düzenlenmesine karşın, kitap okuyanların oranı oldukça düşük. Türkiye, kitap okumak yerine televizyon izliyor. İPSOS KMG’nin 2016 yılında yaptığı araştırmaya göre, toplumun yüzde 39’u kitap okumuyor, yüzde 85 televizyon izliyor.

2015 TÜİK verilerine göre ise 1 milyon 367 bin 139 kişi halk kütüphanesine üye. Bu da nüfusun yüzde 2’sinden az bir rakama tekabül ediyor.

MEB’in 15 yaşında öğrencilerden derlediği verilere göre de evinde en fazla 10 kitap olan ailelerin oranı yüzde 27 olurken, evdeki kitapların çoğu da ders ya da tatil kitabı.