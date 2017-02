Bursluluk düzey belirleme sınavları başlıyor!

Özel okullar bursluluk düzey belirleme sınavları bu hafta başlıyor. Her okulun bursluluk oranı ve sayısı başvuru sayısına göre değişirken, burs türleri de farklılık gösteriyor.

Özel okullar bursluluk düzey belirleme sınavları bu hafta başlıyor. Her okulun bursluluk oranı ve sayısı başvuru sayısına göre değişirken, burs türleri de farklılık gösteriyor.

Ortaokul öğrencileri TEOG sınavına hazırlanırken, diğer taraftan da özel okullar bursluluk düzey belirleme sınavları da bu hafta başlıyor. Özel okulların burslu olarak alacağı öğrencileri belirlemek için uyguladığı sınav sonuçlarına göre, yüzde 100’den başlayan burslar verilecek. Her okulun bursluluk oranı, sayısı değişirken, bazı okulların farklı burs türleri de bulunuyor.

Oğuzkaan Okulları bursluluk sınavı, Bahçeşehir Şubesi’nde 4-5 Mart’ta, diğer okullarında ise 4 Mart tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlarına göre öğrencilere yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında öğrenim bursu verilecek.

Oğuzkaan Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, her okula alacakları öğrenci sayısına göre, burslu alınacak öğrenci sayısının da değişeceğini belirterek, “Örneğin Bahçeşehir şubesiz hariç diğer ortaokullarımızın sadece 5. sınıfına sınırlı sayıda öğrenci alabiliyoruz. Bu nedenle bu okullarımızda bir öğrenciye yüzde 100, iki öğrenciye yüzde 50, dört öğrenciye yüzde 25 oranında burs verilecek. Ancak Bahçeşehir şubemiz yeni açılmakta olduğundan ilkokul 2.,3. ve 4. sınıfa geçecek öğrencilere Seçme Sıralama Sınavı sonucuna göre, 5.,6., ve 7.sınıfa geçecek öğrenciler Bursluluk Sınavı sonucuna göre alınacak. En çok 5.sınıfa öğrenci alınacağından çeşitli oranlarda burs verilecek öğrenci sayısı da fazla olacak. Ayrıca bu yıl Bahçeşehir şubemizde açılışa özel indirim uygulaması da yapılacak” dedi.

49 YILLIK SINAV DENEYİMİNE SAHİP

Uğur Okulları kabul sınavı (UKS) 24-26 Mart 2017'de yapılacak. Her okulun mevcut kontenjanı nezdinde yüzde 100’den başlayan burs olanağı sunduğunu anlatan Uğur Okulları Ortaokul ve Liseden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Kulaberoğlu, “Okulların sınıfları düzeyinde Türkiye'de ilk 10’a giren öğrencilere yüzde 100 burs, 11-20 arasına girenlere yüzde 75 burs, 21-50 arasına girenlere de yüzde 50 burs verilecek” dedi.

FARKLI ORANLARDA BURS VERECEK

5 Mart’ta bursluluk sınavı yapacak olan Anabilim Eğitim Kurumları yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 burs verecek. Son başvuru tarihi 2 Mart olan kuruma giriş sınavı Ataşehir Kampüsü için saat 10:00, Sancaktepe Kampüsü için 12:30 olarak belirlendi. Puan barajını geçen ve mülakatı olumlu sonuçlanan öğrenciler arasından 2. sınıftan 8. sınıfın sonuna kadar olan kademe için sınırlı kontenjan doğrultusunda öğrenci alınacak. Anabilim Eğitim Kurumları, okul yönetiminin belirlediği kontenjan doğrultusunda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilere yüzde 100'e varan farklı oranlarda eğitim başarı bursu verecek.

Diğer yandan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin de kayıt sırasında şahsen bulunması gerekiyor. Başvuru sırasında öğrenciye bir kimlik kartı verilecek ve sınav girişi esnasında giriş kartı olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

AKADEMİK BAŞARI ÖNEMLİ

Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavlarını 4, 5, 6 ve 7'inci sınıf öğrencileri için 25 Şubat'ta, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri içinse 18 Şubat'ta yapacak. Oldukça fazla öğrenciye burs imkânı sunmak istediklerini söyleyen Bahçeşehir Koleji Orta Okul ve Lise Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan, bu yüzden öğrencilerin sınavda aldıkları sonuçlara göre farklı oranlarda burs verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin akademik başarılarına göre farklı oranlarda burs aldıklarını anlatan Aslan, “Önemli bir oranda burs verdiğimizi görüyoruz ancak bu sayılar değişebiliyor. Bizim için önemli olan öğrencimizin akademik başarısıdır, bu nedenle burslulukta ilk aradığımız koşul da öğrencimizin akademik başarısı oluyor” dedi.

1. SINIFLARA MÜLAKATLA ÖĞRENCİ ALACAK

FMV Işık Okullarında, Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy, Ispartakule Kampüsleri'nin ilköğretim 1. sınıflarına mülakat, ara sınıflarına ise ara sınıf sınavıyla öğrenci kabul edilecek. Ara sınıf sınavları tüm kampüslerde, 8 Nisan 2017'de yapılacak. FMV Işık Okullarının liseleri için hazırlık sınıfına yeni kayıtlar, TEOG puanına göre Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre gerçekleştirilirken, 9, 10, 11. sınıflara kontenjan kalması halinde kurum dışından öğrenci alınmasına dair ara sınıf sınavı Haziran ve Ağustos aylarında yapılacak.

ETKİLİ ÖĞRENCİ TAKİBİ YAPILIYOR

24 Mart’ta son başvurunun yapılacağı GOP Okulları bursluluk sınavı, 25 Mart günü saat 9:00, 12:00 ve 15:00’te olmak üzere üç sean halinde yapılacak. Burslar, bir yıllık öğrenim ücretinin kısmi ya da tam bursluluk şeklinde karşılanmasıyla olacak. Okul, 10 ortaokul, 20 anadolu lisesi öğrencisine burs verecek.

BELİRLİ SAYIDA ÖĞRENCİ KABUL EDİYOR

Jale Tezer Eğitim Kurumları, yoğun kayıt talebi olması ve belirli sayıda öğrenci kabul ettikleri için toplu bir öğrenci seçme ve bursluluk sınavı açıyor ve sınav sonrası mülakatla öğrenci alıyor. Okulun bu yıl bursluluk sınavı ortaokul için 5 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

Her yıl sınavlar da yönetim kurulu açılacak kontenjanlar ve sınava katılım sayısına göre yüzde 100 orandan başlamak üzere öğrencilere puanlarıyla orantılı burs sağlıyor.

SINAV YAPMIYOR, BAŞARIYA BAKIYOR

MEF Okullarında bursluluk için bir sınav yapılmıyor. MEF Lisesi için TEOG -YEP puanı ilan edildikten sonra, belirlenen puan aralıklarında değişik oranlarda başarı bursu veriliyor. Belirlenen oranlar her yıl haziran ayı içinde ilan ediliyor. Okulun burs oranları yüzde 10, 25, 50 ,75 ve 100 şeklinde değişiyor.

MEF Lisesi, her sınıf düzeyinde ortalama olarak öğrenci sayısının yüzde 20’sine başarı bursu veriyor. Başarı bursu kazanan öğrencilerin bursluluklarının devamı için disiplin puanının düşmemesi ve yıl sonu ağırlıklı ortalamasının belli bir düzeyde olması gerekiyor. Örneğin yüzde 75 burs için yıl sonu ağırlıklı not ortalamasının 80 ve üzeri olması gerekiyor. Öğrencinin bu not ortalamasının altında kalması durumunda burs tamamen kesilmiyor, yüzde 50’ye düşürülüyor. Bir sonraki yıl başarı durumunu yükselttiğinde başarı bursu da kontenjan dahilinde artırılıyor.

BİN 470 ÖĞRENCİYE BURS VERECEK

Nesibe Aydın Okulları, Ankara Gölbaşı kampüsünde 330, Ankara Yıldızlar Lisesi’nde 280, Konya Okulları’nda 430, Antalya Okulları’nda 430 olmak üzere toplam bin 470 öğrenciye yüzde 100’den yüzde 10’a kadar çeşitli oranlarda burs verecek

Her yıl Nesibe Aydın Okulları öğrencisi olabilmek için en az 15 bin öğrenci sınav başvurusunda bulunuyor Ancak, kontenjan sınırlı olduğundan, başvuran öğrencilerin en fazla yüzde 10'una kayıt hakkı verilebiliniyor.

İELEV ARA GEÇİŞ SINAVI YAPIYOR

İELEV Okulları, bursluluk sınavı yapmıyor. Okulun ara geçiş sınavları ise 4 Mart 2017 ve 8 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak. Çok daha fazla öğrenciye burs verebilmek adına detaylı bir burs yönetmeliği hazarılayan İELEV, MEB Bursları ile Vakıf İhtiyaç Bursu ve Vakıf Başarı Bursu veriyor.