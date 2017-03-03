Bursluluk sınavına rekor talep

Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen bursluluk sınavına bu yıl 50 binin üzerinde öğrenci katılım gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 42 ilde 81 kampüs ve 50 bine yakın öğrenciye eğitim veren Bahçeşehir Koleji, 9-10ve 11'inci sınıf öğrencileri için 18 Şubat tarihinde,4-5-6 ve 7'nci sınıf öğrencileri için 25 Şubat tarihinde, 2017-18 eğitim öğretim yılında açılacak kampüsleri (Ataşehir, Ömerli, Pendik, Bakırköy, Mimaroba, Basın Ekspres, Manisa Alaşehir, Aydın Nazilli, Karadeniz Ereğli) için de 26 Şubat tarihinde bursluluk sınavları düzenledi. Bursluluk sınavına Türkiye genelinde toplam 50 binin üzerinde öğrenci katılarak bir rekora imza atıldı.

Global dünyada başarı kazanacak mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Kolejinde, çift dilli eğitim, kişiye özgü öğretim modeli, STEM+A, kodlama ve robotik gibi 21. yüzyılın eğitim anlayışına uygun öğrenim hayatı sunuluyor.