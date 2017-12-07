CHP’li Adıgüzel, açıklanmayan DUS sonuçlarını sordu

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sordu.

CHP'li Onursal Adıgüzel, 10 Eylül'de yapılan 2017- DUS ve 2017-STS Diş Hekimliği sınavlarının sonuçlarının henüz açıklanmamış olmasını Meclis gündemine taşıdı. Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 29 Eylül'de yapılan açıklamanın ardından 2 ayı aşkın bir süre geçtiğine dikkat çekerek, sonuçların açıklanmamasının yarattığı gecikmenin umutlarını bu sınava bağlamış adayları mağdur ettiğini belirtti.

“Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda yapılan sınavda çok sayıda hatalı sorunun olması, kamuoyunda ÖSYM'ye olan güvenirliği bir kez daha sarsarken, kurumun geçmişte yaptığı hatalardan ders almadığını da ortaya koymaktadır. ÖSYM'nin bu hatalarının bedeli ise, adaylara ödetiliyor” diyen Adıgüzel, soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

-10 Eylül 2017 tarihinde yapılan, 2017-DUS ve 2017-STS Diş Hekimliği sınavının sonuçları ne zaman açıklanacaktır?

– 29 Eylül tarihinde, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın üzerinden 2 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen, sonuçların henüz açıklanmamış olmasının gerekçesi nedir?

– Zamanında açıklanmayan sonuçlar yüzünden yaşanan mağduriyetler nasıl telafi edilecektir?

-Kamuoyunda gün geçtikçe yerleşen “ÖSYM hatasız sınav, hatasız yerleştirme yapamıyor” algısını kırmak için geçmiş hatalarınızdan ders almayı düşünüyor musunuz?

-Hatalı sorulara ilişkin bugüne dek sorumluların tespiti ve gerekli denetim ve soruşturma işlemlerine ilişkin atılmış herhangi bir adım var mıdır?

NE OLMUŞTU?

ÖSYM 29 Eylül tarihli açıklamasında, “10 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017-DUS'a ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Klinik Bilimleri Testinde yer alan 21. ve 68.soruların iptal edilmesine,16. sorunun doğru seçeneğinin ‘B' olarak, 19. sorunun doğru seçeneğinin ‘E' olarak düzeltilmesine, 2017-DUS ile ilgili alınan iptal kararlarının sınav sorularının aynı olması nedeniyle 2017-STS Diş Hekimliği Sınavına da uygulanmasına, soru iptali için açılan davalarda mahkemece uygulamaya yönelik bir karar verildikten sonra sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer vererek, sonuçların açıklanmasına ilişkin net bir tarih vermemişti.