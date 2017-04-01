CHP’li İrgil’den ÖSYM’ye: 1 dakika için değdi mi?

CHP'li İrgil, 1 dakika geç geldiği YGS sınavına alınmayan ve ardından bunalıma giren Büşranur Kalaycı'nın intiharı üzerine ÖSYM'ye tepki göstererek, “1 dakika için 1 hayat sona erdi. ÖSYM'ye soruyorum, 1 dakika için değdi mi?” dedi.

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP'li Ceyhun İrgil, YGS'ye 1 dakikalık gecikme nedeniyle alınmayınca bunalıma giren 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı'nın önceki gün yaşamına son vermesi üzerine “1 dakika için 1 hayat sona erdi” sözleriyle ÖSYM'ye tepki gösterdi.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın üniversite hayalinin ilk basamağı olması nedeniyle öğrenciler için büyük önem taşıdığını vurgulayan CHP Bursa Milletvekili yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

“Geçen 12 Mart'ta gerçekleşen saat 10.00'daki sınav için ÖSYM 9.45'te kapıların kapatılması talimatını verdi. Bir dakika geç kalanların bile kapıdan geri döndürülmesi ve sınava alınmaması tek kelimeyle vicdansızlıktı. O 1 dakika, 1 yılın boşa gitmesi anlamına geliyordu. Ne yazık ki genç bir kızımız bunu sindiremedi ve yaşamına son verdi. Şimdi soruyorum ÖSYM yetkililerine ve o idareci arkadaşlara; değdi mi? ÖSYM cevap versin; o 1 dakika, 1 hayata mal oldu, değdi mi? Ne yazık ki, bir kural belirlerken bunun nasıl uygulanacağı konusunda kimse öngörüde bulunmuyor ve mutlaka birileri mağdur olunca yanlışın farkına varılıyor. Neden? Çünkü temel hak ve özgürlüklerden bihaberiz. Şimdi mağduriyet yaşayanlar müracaatlarını yaptılar, inceleniyor. Diyelim ki bir şekilde mağduriyetler giderilecek, peki 18 yaşındaki Büşranur'un hayatı geri gelecek mi?”