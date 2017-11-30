CHP’li Öz: Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki 1 trilyon 400 milyar kayıp para nerede?

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Meclis'te yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki Suriyeli Öğrenciler için harcanan paradan 1 trilyon 400 milyar paranın nereye gittiğini sordu.

CHP Çanakkale Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bülent Öz, TBMM 26. Dönem 3. Yasama Yılı 30. Birleşiminde, “Suriyelilere 30 milyar dolar harcayıp 1 kuruşunun hesabını veremeyen AKP, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki Suriyeli Öğrenciler için harcanan paradan 1 trilyon 400 milyar paranın nereye gittiğini bulamıyor” diyerek Milli Eğitim Bakanına “Kayıp para nerede?” diye sordu.

Öz, Meclis Genel Kurulunda şunları ifade etti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Suriyeliler için 30 milyar dolar para harcadım’ diyor. Ancak, bu paranın nereye ve niçin harcandığını kimse bilmiyor. Geçen hafta da Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığında 9 trilyon 370 milyar liranın 1 trilyon 400 milyar liralık bölümünün kaybolduğu basında yer aldı.

Bakanlığın söz konusu olayın ardından soruşturma başlattığı da basında yer aldı. Hakkında soruşturma başlatılan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel: ‘Bu para cebimde kalmamıştır. İşlemler sırasında prosedürden kaynaklanan bir hatadan dolayı böyle bir durum oluşmuştur’ açıklamaları karşısında, öğrenmek istiyoruz.”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bülent Öz, açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanına şu soruları yöneltti:

1- Bu 30 milyar dolar nereye ve niçin harcandı?

2- Milli Eğitim Bakanlığındaki 1 trilyon 400 milyar liralık kayıp para bulundu mu yoksa prosedürden kaynaklanan bir hatadan dolayı bu para hiç mi oldu? Merak ediyoruz.