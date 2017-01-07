Darüşşafaka Giriş Sınavı’na başvurular başladı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2017 yılı sınavı, 28 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 21 ilinde düzenlenecek.

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2017 yılı sınavı, 28 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Türkiye’nin 21 ilinde düzenlenecek.

Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Başvuru evraklarının Darüşşafaka'ya 22 Mayıs 2017 Pazartesi gününe kadar elden veya postayla ulaştırılması gerekiyor. Bu yıl ilk defa https://basvuru.darussafaka.org/ sitesi üzerinden online başvuru da yapılabiliyor.