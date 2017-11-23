Ders saatleri kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı’dan son açıklama! Ders saati kaç dakika olacak?

Ders satleri kısalıyor mu sorusu yüzbinlerce öğrencinin merak ettiği konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ders satleri hakında son dakika açıklamadı yaptı. "Okulun öğrenciler için eğlenceli hale getirilmesi gerekir, özellikle ilkokullarda teneffüs süreleri uzatılabilir" dedi. Peki ders saatleri kısalacak mı? 40 dakika olan bir ders artık kaç dakika olacak? İşte ayrıntılar...

Ders saatleri ile ilgili açıklamaları yakından takip eden öğrenci ve veliler 40 dakikalık ders saatinin süresi azalacak mı merak ediyor. MEB’den gelen açıklamalara kulak kesilen öğrenciler heyecanla beklediği cevap geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz “Bir ders saati 40 dakika, 40 dakikada da bıraktım. Şimdi artık öğrenme süresi hızlandı. Bizim zamanımızda ders saati 50 dakika falandı. Şimdi bu süre giderek azaldı. 20-25 dakika en idealidir diye düşünüyorum” dedi. Peki ders saatleri kısalıyor mu? MEB ders saatini azaltacak mı?

DERS SAATLERİ KISALIYOR MU?

Ders saatlerinin ilkokul, ortaokul ve liselerde farklı olabileceğini de kaydeden Bakan Yılmaz, Meclis'te bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şunları söyledi: “Öğrencilerin derse odaklanma sürelerini dikkate almak gerekiyor. Bu konuda birçok araştırma da var. Bu durum ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için farklılık gösterebiliyor. İlkokullarda daha az, diğer okullarda daha uzun olabiliyor. Okulu öğrenciler için daha eğlenceli hale de getirmek gerekir. Özellikle ilkokullarda ders saatleri kısaltılıp teneffüs süreleri uzatılabilir.

Ders saatlerinin ilkokul, ortaokul ve liselerde farklı olabileceğini de kaydeden Bakan Yılmaz, Meclis'te bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle şunları söyledi: “Öğrencilerin derse odaklanma sürelerini dikkate almak gerekiyor. Bu konuda birçok araştırma da var. Bu durum ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için farklılık gösterebiliyor. İlkokullarda daha az, diğer okullarda daha uzun olabiliyor. Okulu öğrenciler için daha eğlenceli hale de getirmek gerekir. Özellikle ilkokullarda ders saatleri kısaltılıp teneffüs süreleri uzatılabilir.

“BİN 777 ÖZEL EĞİTİM KURUMU FAALİYETE BAŞLADI”

Yılmaz, okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, okul öncesinde okullaşma oranın net olarak yüzde 59 seviyelerinde olduğunu söyledi. AK Parti hükümetlerinin eğitim alanında önceki hükümetlerin yaptıklarının katbekat fazlasını yaptığını dile getiren Yılmaz, bugün eğitimde ulaşılan rakamların da bu konudaki iddialarını desteklediğini ifade etti. Bazı çevrelerin “Çok sayıda imam hatip okulu açılıyor” eleştirilerine de değinen Yılmaz, “İmam hatip okulunun oranı yüzde 12-13. Meslek lisesinin oranı ne kadar yüzde 43-44. Avrupa Birliği´ne denk ama meslek lisesinde hedef olarak yüzde 60´ı koyduk. Türkiye gelişecekse kalkınmasını sürdürecekse mutlaka meslek liselerine önem verilmesi lazım. 2002´de 58 tane fen lisesi ile bu okullarda okuyan 12 bin öğrenci varken, biz ne yapmışsız 12 bin sayısını 120 binin üzerine çıkartmışız.” diye konuştu. Her gün yeni bir okulu hizmete açtıklarını ve gelinen noktada toplam okul sayısının 64 bin 200´ü bulduğunu bildiren Yılmaz, geçen eğitim öğretim döneminde bin 22, bu eğitim öğretim döneminde ise bin 777 özel eğitim kurumunun faaliyete başladığını bildirdi.

“DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 24´E DÜŞTÜ”

Salondakilere, kendisinden önce programa katılan diğer bakanların ne kadar süre konuştuğunu soran Yılmaz, aldığı cevaplar karşısında şunları söyledi: “Bir gün Gaziantep´teki bir programda Fatma (Şahin) Hanıma, ´Ne kadar konuşayım?´ diye sordum. O da ´bir ders saati kadar´ dedi. Bir ders saati 40 dakika, 40 dakikada da bıraktım. Şimdi artık öğrenme süresi hızlandı. Bizim zamanımızda ders saati 50 dakika falandı. Şimdi bu süre giderek azaldı. 20-25 dakika en idealidir diye düşünüyorum.” Yılmaz, kaliteli eğitimin unsurlarından bir tanesinin derslik başına düşen öğrenci sayısının makul seviyede olması gerektiğine işaret ederek, “İlkokulda da lisede de 70 kişilik sınıflarda okudum. Bizim dönemde ders saati 50 dakika falandı. Dolayısıyla bir öğretmen bir sınıfa girdiğinde her öğrencisine bir dakika ayıramazsa burada kaliteli bir eğitimden bahsedilebilir mi? Dolayısıyla şimdi proje okullarımızda 30 sayısı var. Sınıflarda öğrenci sayısını 30´un altına düşürmek lazım. Bizden önce derslik başına düşen öğrenci sayısı 36´ydı, şimdi bu sayı 24´e düştü.” bilgisini verdi.

Eğitime yaklaşık 300 bin derslik kazandırdıklarını belirten Yılmaz, hizmete açılan dersliklere rağmen 58 bin dersliğe daha ihtiyaç duyulduğunu, bu açığın devlet ve millet iş birliğiyle kapatılabileceğine inandığını dile getirdi. İhtiyaç duyulan derslik sayısının üçte birinin İstanbul´da olduğunu vurgulayan Yılmaz, İstanbul´un ardından derslik açığı bulunan illerin Ankara ve Şanlıurfa olarak sıralandığını ifade etti. Yılmaz, 2019 sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracaklarını anımsatarak, bu konudaki hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Yaklaşık 129 bin 5. sınıf öğrencisine yabancı dil eğitimi vermeye başladıklarını vurgulayan Yılmaz, “Öğrenciler haftada 15 saat yabancı dil dersi alacak. Eğer bu başarılı olursa tüm Türkiye´de bunu inşallah yaygınlaştıracağız” dedi.