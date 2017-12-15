Devamsızlık bilgileri, yazılı notları… İşte e-Okul, öğrenci ve veli giriş sistemi!

e-Okul'da giriş yaparak eğitim öğretim bilgileri hakkında güncel bilgileri kontrol etmek isteyen öğrenciler ve veliler internet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemine dair araştırmalar yapıyor. e-Okul sistemine giriş yaparak hangi bilgiler öğrenilebiliyor? İşte e-Okul sistemi detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüyürlüğe sokulan ve öğrencilerin birçok güncel bilgiyi edinebildiği e-Okul sistemi, tüm eğitim öğretim yılı boyunca veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler internet üzerinden sınav sonuçları, sözlü ve karne notları gibi birçok bilgiye e okul öğrenci girişi yaparak erişim sağlayabiliyor. İşte e-Okul sistemi detayları…

e-OKUL GİRİŞ EKRANI



E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul veli bilgilendirme sistemi ne giriş yapabilmek için internet sayfasından E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız. Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.