Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi taslak müfredatına Alevilik konuldu, Atatürk tamamen kaldırıldı

Bugün askıya çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin taslak öğretim programında Atatürk ile 'Din ve Laiklik'le ilgili tüm konular çıkarılırken, Alevilik-Bektaşilik konularına ver verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin (4-8 ve 9-12) öğretim programlarının taslakları askıya çıkarıldı.

4-8 ve 9-12’nci sınıfların öğretim programlarını değerlerdiren Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, ilköğretim 4 ve 8. sınıflardaki din kültürü müfredatıyla eski plan arasındaki en önemli farkın Atatürkçülükle ilgili hiçbir şeyin olmaması olduğunu söyledi. Dinçer, “Bazı üniteler Atatürkçülükle ilişkilendiriliyordu. Atatürk’ün askerlikle ilgili sözleri vardı. Yeni müfredatta bu kazanımlarla ilgili en ufak bir şey yok. Tamamen değerler eğitimi konulmuş” diye konuştu. Dinçer, 12’nci sınıflarda eski müfredat ünitelerinin inanç, ibadet, Hz. Muhammed (SAV), vahiy ve akıl, ahlaki değerler, din ve laiklik, din kültür ve medeniyet konularından oluştuğunu, yeni ünitelerde din ve laiklik ünitesinin kaldırıldığını söyledi.

ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK KONULDU

Diğer yandan, yeni müfredatta Alevilikle ilgili konulara da yer verildi. Alevilik-Bektaşilik konularının yer aldığı derslerde, Cem ve Cemevi, Muharrem Orucu gibi Alevilikle ilgili bilgiler yer alıyor. Müfredatta ayrıca Tasavufi yorumlar konusu da bulunuyor.

31 Temmuz tarihine kadar sürecek askı sürecine katkıda bulunmak isteyen paydaşlar, taslak öğretim programları kategorisinde bulunan görüş bildirme formunu kullanarak görüş, öneri ve katkılarını ulaştırabilecek.