e-Okul giriş: Güncel yazılı sonuçları ve devamsızlık bilgileri! İşte e-Okul öğrenci ve öğretmen girişi…

e-Okul sistemi üzerinden güncel olarak not bilgilerini sorgulayan öğrenciler ve veliler e-Okul'a giriş yapmak için internet üzerinde e-Okul hakkında aramalarda bulunuyorlar. e-Okul sistemi üzerinde öğrencilerin eğitim durumlarıyla ilgili en güncel bilgiler yer alıyor. İşte güncel yazılı, sınav, sözlü ve devamsızlık bilgilerinin edinilebileceği e-Okul sistemine giriş...

E-Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) nedir ve nasıl çalışır sorularının cevaplarını arayan arayan veliler, “e-Okul yazılı sonuçları ve okula gelmeme günleri nasıl sorgulanır?” sorularının cevaplarını arıyor. MEB tarafından uygulamaya konan e-okul sistemine nasıl giriş yapabilirim sorusunun cevabını sizin için derledik. Milli Eğitim Bakanlığının sunmuş olduğu E-okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde, öğrencilere ait not ve devamsızlık bilgisine kolay ve hızlı bir şekilde en güncel haliyle ulaşabilmek mümkün. İşte detaylar…

E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?

Bunun için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi e- okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın.

e-OKUL SİSTEMİ GİRİŞ

E-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?



E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.