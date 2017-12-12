e-Okul giriş: İşte yazılı sonuçları! e-Okul öğretmen, öğrenci ve veli girişi…

e-Okul sistemine giriş yapmak isteyen öğretmenler de e-Okul öğretmen girişi konusunda aramalar yapıyor. e-Okul’da yer alan bilgiler öğrenciler için büyük önem taşıyor. e-Okul sistemi hakkında bazı detaylar araştırılıyor. e-Okul'da hangi işlem, nasıl yapılır? İşte velilerin ve öğrencilerin e-Okul’a giriş detayları…

e-Okul'a giriş yaparak güncel devamsızlık ve not bilgilerini kontrol etmek için işlemler yapan öğrencilerin yanında veliler ve öğretmenler de e-Okul sistemine giriyor. e-Okul sistemine giriş yapmak isteyenlerin neler yapması gerekiyor? e-Okul yazılı sonuçları ve okula gelmeme günleri nasıl sorgulanır? Yazılı notu, devamsızlık, sınav detayları öğrenme detayları haberimizde…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?



E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

BU BİLGİLER e-OKUL'DA

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.