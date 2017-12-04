e-Okul giriş sistemi: Sınav notları, devamsızlık detayları… MEB Veli Bilgilendirme Sistemi

Yeni eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken öğrenciler ve veliler devamsızlık ve not sonuçlarını sorgulamak için e-Okul’a internet üzerinden nasıl erişeceklerini merak ediyor. e-Okul sistemine giriş yapmak isteyenlerin neler yapması gerekiyor? e-Okul yazılı sonuçları ve okula gelmeme günleri nasıl sorgulanır?

e-Okul sistemine giriş yaparak eğitim öğretim detaylarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve velilerin araştırdığı e-Okul giriş sistemine nasıl ulaşılacağına dair detaylar haberimizde. e-Okul'a internet üzerinden nasıl erişeceklerini merak ediyor. İşte e-Okul ve veli bilgilendirme sistemi giriş detayları…

Aşağıdaki link üzerinden e-Okul sistemine erişebilir Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde not bilgilerine ulaşabilirsiniz.

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

e-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER PAYLAŞILIYOR?

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.

E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?

Bunun için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi e- okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın.