E-okul girişi: e-okul 2. yazılı ve sözlü sonuçları öğrenme ekranı! VBS Öğrenci, öğretmen girişi ve devamsızlık bilgileri

e-Okul'a giriş yaparak öğrencilerin yazılı ve devamsızlık bilgilerini öğrenmek isteyen veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemine nasıl gireceğini araştırıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve velilere kolaylık sağlayan e-okul sistemi giriş sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz. 2. yazılı sonuçları ve sözlü sonuçları yavaş yavaş açıklanıyor. İşte E-okul sistemi üzerinden sınav notları ve devamsızlık bilgileri öğrenme ekranı...

E-Okul 2. yazılı sonuçları ve devamsızlık bilgilerini sorgulamak isteyenler Google üzerinden sisteme nasıl giriş yapılacağını araştırıyor. E-okul sistemi ile birçok bilgiye kolaylıkla ulaşılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen E-Okul öğrenci giriş ekranına ve VBS giriş sayfasına kolaylıkla haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. E-Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) nedir ve nasıl çalışır sorularının cevaplarını arayan arayan veliler için E-Okul ile ilgili tüm bilgileri haberimizde. e-Okul sistemi üzerinden yazılı notlarını ve devamsızlık bilgilerini nasıl göreceğine dair detaylar…

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Bunun için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi e- okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın.

E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ

E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.