e-Okul sınav sonuçları ve devamsızlık bilgileri: e-Okul öğretmen, öğrenci ve veli girişi…

Eğitim bilgilerini, sınav notlarını, devamsızlıklarını kontrol etmek isteyen öğrenciler ve öğrenci velileri e-Okul'a giriş yapmak için Google üzerinde e-Okul giriş aramaları yapıyor. Ayrıca e-Okul sistemine giriş yapmak isteyen öğretmenler de e-Okul öğretmen girişi konusunda aramalar yapıyor...

e-Okul’da yer alan bilgiler öğrenciler için büyük önem taşıyor. e-Okul’a giriş yaparak güncel devamsızlık ve not bilgilerini kontrol etmek için işlemler yapan öğrencilerin yanında veliler ve öğretmenler de e-Okul sistemine giriyor. e-Okul detayları…

EĞİTİM BİLGİLERİ e-OKUL’DA

E-Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) nedir ve nasıl çalışır sorularının cevaplarını arayan arayan veliler için e-Okul linki aşağıda.

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

e-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Bunun için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi e- okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın.

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BU BİLGİLER e-OKUL’DA

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.