e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi: Yazılı notu, devamsızlık, sınav detayları öğrenme! e-Okul giriş sistemi…

e-Okul sınav sonuçları ve devamsızlık bilgileri öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor ve sürekli kontrol ediliyor. e-Okul sistemine giriş yapmak isteyenlerin neler yapması gerekiyor? e-Okul yazılı sonuçları ve okula gelmeme günleri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

e-Okula nasıl giriş yapılır ve nasıl sınav notu devamsızlık bilgileri öğrenilir sorusunun cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte e-OKUL sistemiyle ilgili detaylar.

E-OKUL’A NASIL GİRİLİR?

Bunun için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi e- okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın.

e-OKUL SİSTEMİ GİRİŞ

E-OKUL SİSTEMİNE DAİR DETAYLAR…

Milli Eğitim Bakanlığının sunmuş olduğu E-okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde, öğrencilere ait not ve devamsızlık bilgisine kolay ve hızlı bir şekilde en güncel haliyle ulaşabilmek mümkün. Bu sistem öğrencilerle birlikte veliler için de oluşturulmuştur. E-okul sisteminde süreç, öğrencinin okula başlaması ile başlar, öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. E-okul veli bilgilendirme sistemine, resmi web sitesi olan https://e-okul.meb.gov.tr/ üzerinden erişilebilmektedir. Böylece öğrenci numaraları ve T.C.kimlik numaraları ile giriş yapılarak bu sistemden en etkin ve verimli şekilde yararlanılabilmektedir.

E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?



E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.