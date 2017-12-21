E-Okul’da yazılılar açıklanıyor! İşte e-Okul sınav sonuçları ve devamsızlık bilgileri…

e-Okul üzerinden güncel yazılı sonuçlarına ve devamsızlık bilgilerine ulaşabilirsiniz. Yazılılar öğretmenler tarafından açıklanıyor ve yavaş yavaş e-Okul sistemine giriliyor. e-Okul sistemine haberimizde yer alan link sayesinde giriş yapabilirsiniz. İşte e-Okul detayları...

e-Okul’da en son yazılı sonuçları ve devamsızlık verileri kontrol edilebiliyor. Okullarda gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler ve veliler yazılı sonuçlarını merak ediyor. Eğitim süreçlerinde kendilerini yakından ilgilendiren soruların cevaplarını arayan öğrencilerin ve velilerin yardımına e-Okul koşuyor. Aşağıdaki link üzerinden e-Okul sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. İşte e-Okul giriş sistemi;

E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?

Bunun için öncelikle internet bağlantısının olduğu herhangi bir akıllı cep telefonundan ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın ve karşınıza açılacak sayfada resmi e- okul web sayfasına tıklayın. Burada öğrenciye ait olan bazı bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler ise öğrencini T.C kimlik numarası ve eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra giriş butonuna basın.

e-OKUL SİSTEMİ GİRİŞ

15 TATİL NE ZAMAN? KARNELER HANGİ TARİHTE DAĞITILACAK?

MEB tarafından yapılan resmi açıklama çerçevesinde 15 tatilin net tarihi belli oldu. Buna göre okullar sömestr tatiline 22 Ocak 2018 tarihi itibariyle giriyor. Öğrenciler ve veliler 2018 yılı itibariye 15 tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre sömestr 2 Şubat 2018 tarihinde sona erecek ve okullar 5 Şubat 2018 Pazartesi günü açılacak.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Dönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.