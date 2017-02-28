Eğitimdeki tek amaçları Atatürk’ün izini silmek!

Hayatını eğitime adayan Prof. Ural, AKP’nin yeni ders müfredatını sert eleştirdi. Atatürk ve Cumhuriyet’in yok sayılmak istendiğini söyleyen Ural, “Yanlıştan dönülmeli” dedi...

Atatürk'ün elinden İstiklal Madalyası almış mermi mühendisi Abdullah Ural'ın oğlu Atıf Ural ulaşım dalında ülkedeki ilk profesörlerden. Kocaeli Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Prof.Ural, Atatürkçü kimliği yüzünden başına birçok olay gelen bilim insanlarından biri… 40 yıllık eğitimci, Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrencilere aşılamayı görev edinen Atıf Hoca, AKP iktidarının yanlış eğitim politikasını ve yeni müfredatını anlattı. Ural şu uyarılarda bulundu:

“NANKÖRLÜK EDİYORLAR”

“Eğitimde asıl amaçlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün yaşam çizgilerini, ideallerini, ilke ve devrimlerini ortadan kaldırmak, silmek. Yeni müfredatta bu bölümleri hangi cesaretle ders kitaplarından çıkarabiliyorlar? Bugün o makamlarda oturmalarını Cumhuriyet'e, Atatürk'e borçlular ve nankörlük ediyorlar. Estonya, Finlandiya gibi nüfusu ve yüzölçümleri bakımından küçük ülkeler eğitimde hep 1'inci oluyorlar.

Bu başarıların temelinde eğitim programlarının gerçekçi, güncel ve çağdaş olması var. Bizde ise bir yanda sürekli olarak değişen eğitim ve sınav sistemleri, sınavlarda kopya yolsuzlukları, bir türlü atanamayan öğretmenler, meslek kazandırmayan üniversite bölümleri, yetersiz derslikler, paralı eğitim ile günümüz Türkiyesi; sorgulamayan, üretmeyen, kindar ve bireyci nesillerin yetiştirilmek istenmesi… Türkiye'yi sömürge haline getirmeye çalışıyorlar.

Unuttukları çok önemli bir gerçek var: Ülkesini seven, ulusal değerlerine bağlı, insanlığın manevi değerleriyle yoğrulmuş, satılmamış, satın alınamamış Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde Cumhuriyet'i emanet ettiği Türk gençliği, Türk ulusu var. Cumhuriyetçi öğretim elemanlarına çok zor ve onurlu görevler düşmektedir, ama her şeyden önce “bir olmak” gerekmektedir. Önemli olan Türkiye'nin geleceğidir.”