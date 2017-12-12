Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? MEB açıkladı

Bir an evvel trafiğe çıkmak isteyen sürücü adayları ehliyet sınavı ne zaman yapılacak diye merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınav tarihini açıkladı. İşte ehliyet sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...

Binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınav tarihini araştırıyor. MEB, sınav takviminde Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı tarihine ilişkin açıklama yapmıştı. Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak, değişiklik var mı? İşte ayrıntılar…

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takviminde yer alan bilgilere göre Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5 23 Aralık 2017’de saat 14.00’te yapılacak. Sınav sonuçları ise Ocak ayında açıklanacak.

Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak.

İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.

E-SINAV NEDİR?

Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapılan sınavlar.