Engelli öğrencisini sırtına alarak spor yaptıran öğretmen paylaşım rekoru kırıyor

Karasu'da bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan Yahya Celep, yürümekte zorluk çeken öğrencisini sırtında taşımasını gösteren fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Limandere Cumhuriyet Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği yapan Yahya Celep, yürümekte zorluk çeken 5. sınıf öğrencisini sırtına aldı. Öğretmen ve öğrenicinin, diğer çocuklar ile spor yaptığı fotoğraf paylaşım rekoru kırıyor.

Öğrencisini gösteri için sırtına almadığını belirten beden eğitimi öğretmeni Yahya Celep konuyla ilgili açıklama yapmadı. Celep'in sosyal medyaya dahi çıkmayı sevmediğini belirten okul müdürü Gökhan Kocabuğa, “Böyle bir öğretmenle çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizim için çok gurur verici bir olay. Biz bunlara alışığız. Sene başından beri hocamızın öğrencimizle ilgilenmesine hep şahit olduk. Basketbol oynarken sırtına aldığını, voleybol oynarken sırtına aldığını gördük. Diğer arkadaşlarının yaptıkları hiçbir etkinlikten alı koymuyor öğretmenimiz öğrencimizi. Kendisine minnettarız. Çalışkan, fedakar bir arkadaşımız. Asla böyle konularda sosyal medyaya dahi çıkmayı sevmeyen bir kişidir. Yaptığı olay bizim için çok normal ilk kez böyle ortaya çıktığı için biz de şaşırdık gerçekten. Bu tür öğretmenlerin ben çok olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlik mesleği içerisinde olan olaylardan. Tüm meslektaşlarımızın gayretli ve özverili olduğunu düşünüyorum. Sadece bu bir örneğidir” dedi.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Dursun ise yaptığı açıklamada, “Yahya Celep öğretmenimizin yaptığı bu davranış tüm öğretmenlerin sıradan yapmış olduğu bir davranıştır. Tüm öğretmenlerimiz birer Yahya Celep'tir. Ancak kimi bir dağ köyünde soba başında, kimi bir şehirde TÜBİTAK projesinde imzalarını atmış, eserlerini ortaya koymuş ama gün yüzüne çıkmamış fedakar öğretmenlerimiz birer Yahya Celep'tir. Öğretmenlerimiz kendi çevrelerine ışık vererek kendileri tükenirken çevresini aydınlatan kişilerdir. Ben Yahya öğretmenimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.