Enver Yücel, TEOG’da başarılı olan öğrencileri İstanbul’da ağırladı

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, TEOG'da başarılı olan Türkiye'nin farklı şehirlerinden öğrencileri İstanbul'da ağırladı.Öğrencileri Bahçeşehir Koleji liselerinde yüzde 100 burslu eğitim görmeye davet eden Yücel, ayrıca öğrencilere eğitimlerinin ilk yılında Bahçeşehir Kolejinin ilk yurt dışı kampüsü olan Kanada'daki Fulford Academy'de dil eğitimi alma fırsatı sundu.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, TEOG’da başarılı olan Türkiye’nin farklı şehirlerinden öğrencileri İstanbul’da ağırladı. Öğrencileri Bahçeşehir Koleji’ne davet ederek projelerini anlatan Yücel, “Öğrenciler Bahçeşehir Kolejinde zaten okuyacaklar. İlk yıllarını Kanada’da geçirsinler, yabancı dillerini geliştirip hazırlık okusunlar istedim. Öğrenciler aileleriyle birlikte geldiler, ben de projemi anlattım. Öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı ilk yıl Kanada’daki lisemizde okumak üzere Fulford Academy’e almış olduk” dedi.

“BU ÇOCUKLARIN ELİNDEN TUTARSAK DÜNYADA ÖNEMLİ İŞLER BAŞARIRLAR”

Öğrencilerle görüşmesinin ardından konuşan Enver Yücel, özellikle Anadolu’nun zor koşullarında,imkânsızlıklar içerisinde çalışarak dereceye girmiş, birinci olmuş, dersleri çok başarılı öğrencilere bir eğitimci olarak yardımcı olmaktan, onların önünü açmak ve yol göstermekten gurur duyduğunu belirtti.

“İNSAN ÇALIŞMAK İSTERSE HER YERDE, HER AN, HER ŞEYİ BAŞARABİLİYOR”

TEOG’dabüyük başarı göstererek dereceye giren Sibel ve Gülcan Balkaya kardeşler, Muş’tan İstanbul’a anneleriyle geldi. TEOG´a hazırlanırken düzenli çalışmaya dikkat ettiklerini belirten kardeşler,yaşadıkları yerde internet olmadığı için kitaplardan yararlanarak çalıştıklarını dile getirdi. Ailelerinin kendilerine hep destek olarak dersler dışında onlardan ev işi desteği beklemediklerini aktaran kardeşlerden Gülcan Balkaya,”Bize hep destek oldular. Bize iş yaptırmamaya çalıştılar ama köyde yaşadığımız için bizde iş yapıyorduk. Bizi buraya davet eden Enver Hoca´ya teşekkür ediyoruz. Bahçeşehir Koleji çok sahiplenen bir okul.Ailemiz evimize döndüğünde gözleri arkada kalmayacak. Bizi Bahçeşehir Kolejinde yüzde 100 burslu olarak okutmak istiyorlar. Matematiği çok seviyorum. Sayısaldan ilerlemek istiyorum. Ya doktor ya da mühendis olmak amacım” ifadelerin kullandı.

TEOG’a hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Balkaya kardeşler, başarılarını düzenli çalışmaya borçlu olduklarını söyledi. Hiç bir şeyin başarılarına engel olmasına izin vermediklerinin altını çizen kardeşler,”İnsan çalışmak isterse her yerde, her an, her şeyi başarabiliyor” dedi.

“AİLEM BANA OYUN AÇTIĞINDA KAPATIP BİLGİSAYARI KARIŞTIRIYORDUM”

Enver Yücel’i ziyarete Mersin’den annesi ve kız kardeşiyle gelen Anıl Karagenç, bilişime merak duyduğunu ve büyüyünce Siber Güvenlik Uzmanı olmak istediğini söyledi. TEOG’da 480 puan alan Karagenç, “Aslında daha önce Enver Hoca´ya e-posta gönderip ulaşmayı denedim ama başaramamıştım. Burada olduğum için çok mutluyum, kendisine çok teşekkür ediyorum. Büyüyünce ülkemi siber saldırılar konusunda geliştireceğim. Şuan ülke olarak bu konuda çok açığımız olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarla 4 yaşında tanıştım. Ailem bana oynamam için oyun açıyordu ama ben onu kapatıp bilgisayarı karıştırıyordum. Böyle kendimi geliştirdim. Genelde kitaplardan ve internetten bilgi edindim” şeklinde konuştu.

“BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA İLERLEMEK İSTİYORUM”

Tunceli’den öğretmeniyle gelen Habip Bitkin,ikinci TEOG’da1 adet yanlış yaptı. Yatılı okulda okuyan Bitkin, dersi derste dinlediğini ifade etti. Ailesinin köyde geçimini hayvancılıkla sağladığını ve en büyük kardeş olduğu için babasına yardım ettiğini aktaran Bitkin, “Köyde ailem hayvancılıkla uğraşıyor, çoğu işi babamla birlikte yapıyoruz. Buraya geldiğim için mutluyum ve heyecanlıyım. Biyoteknoloji alanında ilerlemek istiyorum. Enver Hoca´ya çok teşekkür ederim. Öğrencilere hırsla çalışmalarını, kesinlikle yılmayıp asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum” açıklamalarında bulundu.