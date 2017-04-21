Genç bilimciler ‘Aktif Deney Yarışması’nda buluştu

Güçlü bir eğitimin yanı sıra bilime verilen önemle gelenekselleşen Liselerarası Aktif Deney Yarışması’nın 9'uncusu ArelKoleji'nde gerçekleşti.

Türkiye’de bilim insanı yetiştirmeye katkı sağlamak, lisede fen eğitimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri araştırmaya yöneltmek ve buluş yapmanın temeli olan deneysel çalışmalara ilgiyi artırmak amacı ile ArelKolejinin geleneksel olarak düzenlediği “Liseler Arası Aktif Deney Yarışması” İstanbul'un farklı birçok bölgesinden okulun katılımıyla giderek büyüyor. Bu yıl 9’uncusu gerçekleşen yarışmada çok sayıda özel ve devlet okulundan öğrenciler büyük bir heyecanla yarıştılar.

Yarışmaya katılan geleceğin bilim adamları 9.10.11’inci sınıf öğrencileri deneylerini ArelKoleji laboratuvarlarında gerçekleştirdiler. Yapılan deneyler öğrenci merkezli, bilimsel çalışma basamaklarını içeren, müfredata uygun olarak seçildi. Yapacakları deneyleri ve değerlendirme kriterlerini yarışma esnasında öğrenen öğrenciler grup içinde işbirliğini büyük bir dayanışma içinde gerçekleştirdiler. Değerlendirme ArelÜniversitesi'nin öğretim üyelerinden oluşan seçici kurul tarafından her aşamada titizlikle yapıldı. Belirlenmiş sürede yapılan deneylerde süreç ve sonuç değerlendirmesi esas alındı. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrenciler okullarına ödül kazandırmanın mutluluğunu yaşadılar. Kıyasıya geçen yarışta bazı okullar birden fazla alanda derece aldılar.

Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan ArelKoleji Lise Müdürü Zerrin Akınlı, “Millet olarak dünya sahnesinde edineceğimiz rolü ürettiğimiz teknoloji ve dolayısıyla bilimdeki ilerleme seviyemiz belirliyor. Bugün öğrencileri araştırmaya yöneltmek ve deneysel çalışmalara ilgilerini arttırmak amacıyla 9.sunu düzenlediğimiz bu yarışmada emek veren, geleceğin bilim insanları olan bu gençler inanıyorum ki ülkemizin yüz akları olacaklar ve ülkemizi çağdaş milletler seviyesine taşıyacaklar.” dedi.

Yarışmanın sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde katılımcı tüm okul müdürlüklerine anı plaketi, öğrencilere katılım sertifikası ve dereceye giren öğrencilere de madalyaları verildi. Ayrıca tüm katılımcılara çam fidanı veren ArelKoleji çevreye karşı duyarlılığını bir kez daha gösterdi.