İhraç edilen öğretmenler için imza kampanyası

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, görevlerinden ihraç edilen öğretmenler Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Eğitim-Sen Çaycuma Baş Temsilcisi Gökhan Taner Günsan'ın göreve iadesi için imza kampanyası başlatıldı.

Eğitim- Sen’in başlattığı imza kampanyasının açılışında ilk imzayı CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol, CHP İl Genel Meclisi üyeleri ile Akyol ve Günsan’a destek verenler attı. 20 Mart Pazartesi gününe kadar devam edeceği açıklanan imza kampanyasında toplanan imzalar, Zonguldak Valiliğine gönderilmesi talebiyle Çaycuma Kaymakamlığı’na teslim edilecek. Eğitim-Sen Zonguldak Şubesi ile Alaplı, Ereğli, Kozlu, Devrek ve Gökçebey temsilcilikleri de kendi bölgelerinde imza kampanyasına destek için stant açtı. İmza metninde şöyle denildi:

“İsmet Akyol 20, Gökhan Taner Günsan ise 6 yıldır Çaycuma'da görev yapmaktadır. Çaycuma ve Zonguldak kamuoyu İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan'ı başarılı öğretmenliklerinin yanı sıra, Eğitim-Sen yöneticileri olarak, herkesçe bilinen sendikal faaliyetleriyle tanımaktadır. İsmet Akyol, eğitimciliğinin yanı sıra araştırmacı bir yazardır. Gökhan Taner Günsan ise Türk edebiyatına mal olmuş bir şairdir. Her iki öğretmenimiz de, Çaycuma'nın kültürel değerlerini, yazarlarını, şairlerini araştırma başta olmak üzere, Çaycuma'nın sosyal ve kültürel yaşamına sunmuş oldukları katkılarıyla öne çıkan değerlerdir. Kamu görevinden çıkarılan İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan'a ilişkin ihraç işleminin iptal edilmesini ve görevlerine başlatılarak mağduriyetlerinin giderilmesini arz ve talep ederim.”

DHA