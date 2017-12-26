İlahiyat Fakültesi mezunları Din Kültürü öğretmeni olabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İlahiyat Fakültesi mezunlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atanması önündeki engeller kaldırıldı.

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden İlahiyat Fakültesi mezunlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin çıkan haberler nedeniyle MEB açıklama yaptı.

“Bakanlığımız aleyhine açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararına karşın Bakanlığımız karara itiraz etmiş olup bir üst mahkeme olan Danıştay İdari Davalar Kurulu 09/10/2017 tarih ve 2017/907 sayılı kararında itirazın reddine karar vermiştir.

Davanın esastan görülmesi sırasında Danıştay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.

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Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı karar gerekçesi doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapacaktır.

Böylece ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “