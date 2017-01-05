İlkokuldaki şehitler köşesinde ‘Zafer İslamın’ yazısı

Ümraniye İstanbul Ticaret Odası İlkokul'da 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler için hazırlanan köşede “Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer İslamın” sözleri yer aldı. Konuyla ilgili soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Anayasa’da yer alan laik eğitim ilkesine aykırı bir ifade olduğunu söyledi.

Ümraniye İstanbul Ticaret Odası İlkokul'da 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler için hazırlanan köşede “Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın zafer İslamın” sözleri yer aldı. Konuyla ilgili soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Anayasa’da yer alan laik eğitim ilkesine aykırı bir ifade olduğunu söyledi.

Ümraniye’de bulunan İstanbul Ticaret Odası İlkokulu’nda 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler için özel bir köşe hazırlandı. Köşede 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yer alırken, “Ne yaparsanız yapın Türk milletinin şahlanışını önleyemeyeceksiniz. Zafer İslamın” ifadeleri bulunuyor.

Bununla birlikte okul müdürü Savaş Durcanoğlu, geçen yıl da ders zilini ‘salavat’ yapmış, dersliklerde yer alan tahtalara şehitlik, savaş üzerine dini ayetler yazdırmıştı.

Konuyla ilgili olarak bir soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, “Söz konusu köşede yer alan “Zafer İslamın” şeklindeki ifadenin, Anayasamız'da da yer alan laik eğitim ilkesine aykırı bir ifade olduğunu belirten eğitimciler ve yetkililer bu ifadenin okulda eğitim gören gayrımüslim öğrenciler aleyhine de ayrımcılığı körükleyebileceği endişesini belirtmişlerdir. Öte yandan, darbe girişimini İslam'la ilişkilendiren söz konusu ifadenin, toplumun tüm kesimleri tarafından karşı durulan ve lanetlenen, AKP'nin ‘Ne istediler de vermedik!' sözleri ile geçmişteki desteklerini sunduğu FETÖ yapılanmasının gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbe girişiminin sadece Müslüman vatandaşlarca önlendiği, gayrımüslim vatandaşlarca desteklendiği gibi bir algı oluşturulmak istendiğine dair eleştiriler de yine vatandaşlarca dile getirilmiştir” dedi.

Adıgüzel’in bu çerçeveden hareketle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

1- Söz konusu köşede yer alan ve laik eğitim ilkesine açıkça aykırı olan bu ifadenin ilgili köşede yer almasına karar veren kişi ya da kişiler kimlerdir? Çocuklar arasında dini ayrımcılığa yol açabilecek bu ifadenin panoda yer almasından sorumlu olan kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

2- Okul Müdürü hakkında başlatılmış herhangi bir inceleme/soruşturma var mıdır?

3- 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte FETÖ'nün en çok ‘Ne istediler de vermedik!' diyen AKP tarafından desteklendiği açıkken, bugün okullarda, resmi kurumlarda ve sokakta suç bastırmak ister gibi halkı bu tür ifadelerle ayrıştırmaya çalışan tutum ve ifadeler için ne gibi bir tedbir almayı düşünüyorsunuz?

4- Laik eğitime açık aykırılık taşıyan bu ifadenin henüz algı yetenekleri tam gelişmemiş okul çağındaki çocuklar için cihat çağrısı gibi algılanmasının önüne geçmek için ne gibi bir adım atmayı düşünüyorsunuz?