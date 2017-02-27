İntihar eden araştırma görevlisi için üniversiteden açıklama

Çukurova Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyken 1 Eylül'de çıkarılan 674 sayılı KHK nedeniyle işine son verilen ve girdiği psikojik travma sonucu intihar eden eden Mehmet Fatih Traş için üniversite açıklama yaptı. Rektörlük, Traş için KHK çerçevesinde üniversite olarak hiçbir idari işlem yapmadıklarını belirtirken, “Doktora eğitimini tamamlamış olması nedeniyle 2547 sayılı kanunun 50-d maddesi gereği, araştırma görevlisi kadrosu ile ilişiği kendiliğinden sonra ermiştir” dedi.

Çukurova Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyken 1 Eylül'de çıkarılan 674 sayılı KHK nedeniyle işine son verilen ve girdiği psikojik travma sonucu intihar eden eden Mehmet Fatih Traş için üniversite açıklama yaptı. Rektörlük, Traş için KHK çerçevesinde üniversite olarak hiçbir idari işlem yapmadıklarını belirtirken, “Doktora eğitimini tamamlamış olması nedeniyle 2547 sayılı kanunun 50-d maddesi gereği, araştırma görevlisi kadrosu ile ilişiği kendiliğinden sonra ermiştir” dedi.

Çukurova Üniversitesi’nde araştırma görevlisiyken görev süresi uzatılmadığı için intihar ettiği belirtilen Mehmet Fatih Traş için üniversiteden açıklama geldi.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Başsağlığı ve Bilgilendirme” başlığıyla yapılan açıklamada “Dr. Mehmet Fatih Traş’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Dr. Mehmet Fatih Traş Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora Programı 50-d araştırma görevlisi kadrosunda, 23 Haziran 2016 tarihinde doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimini tamamlamış olması nedeniyle 2547 sayılı kanunun 50-d maddesi gereği, araştırma görevlisi kadrosu ile ilişiği kendiliğinden sonra ermiştir. Kamuoyuna yansımış haberlerin aksine Merhum Dr. Mehmet Fatih Traş hakkında KHK hükümleri çerçevesinde Üniversitemizce yapılmış hiçbir idari işlem bulunmamaktadır. Bu durumu ve üzüntümüzü kamuoyu ile paylaşır, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve bilim camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

Eğitim-Sen Traş’ın geçirdiği psikolojik travma sonucu intihar ettiğini açıklamıştı.

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GÖREVDE KALIP KALMAYACAĞINA ÜNİVERSİTE KARAR VERİYOR

Diğer yandan, 1 Eylül’de çıkarılan KHK ile üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının kadrosu 33/A’dan 50/D’ye geçirilmişti. Yeni yasaya göre, araştırma görevlileri doktoralarını yaptıktan sonra bu yükseköğretim kurumlarındaki görevleri sona eriyor. Araştırma görevlilerinin okulda kalıp almayacağına ise üniversite karar veriyor.