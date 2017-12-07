İSG sınav giriş yerleri belli oldu mu? İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav giriş beglesi…

İSG 2. dönem sınavlarına girecek olan adaylar sınav giriş yerlerini ve sınav giriş belgelerini araştırıyor. İSG 2. dönem sınavlarına girecek olanları bu detaylar çok yakından ilgilendiriyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İSG sınavının giriş yerlerine dair detaylar haberimizde...

ÖSYM tarafından düzenelenen İSG sınavının ikinci dönem sınav tarihleri yaklaştı ve İSG sınav yerleri belirlendi. İSG sınavına giriş yapacak adayların dikkkat etmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. İSG 2. dönem sınav giriş belgelerinde belirtilen detaylar ÖSYM’nin sitesi üzerinden edinilebilecek. Peki İSG 2. dönem sınavları tam olarak hangi tarihte yapılacak?

İSG 2017 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 2. dönem sınavı 16 Aralık 2017 tarihinde saat 10.15’te gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından adayların saat 10.00’dan önce sınav binasına giriş yapılacağı ve bu süreden sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.

2017-İSG 2. DÖNEM BELGELERİ NEREDEN EDİNİLECEK?

16 Aralık 2017 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2.Dönem Sınavına (2017-İSG 2.Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 6 Aralık 2017 tarihinde saat 14:00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

ÖSYM İSG 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ VE BELGESİ (TIKLA ÖĞREN)