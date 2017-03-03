İSTEK Okulları İzmir’e geliyor

İstanbul’da Bedrettin Dalan tarafından kurulan ve 32 yıldır Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, yeni nesiller yetiştiren İSTEK Vakfı Okulları, yeni eğitim-öğretim yılında İzmir’de öğrencilere kapılarını açıyor.

İstanbul’da Bedrettin Dalan tarafından kurulan ve 32 yıldır Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, yeni nesiller yetiştiren İSTEK Vakfı Okulları, yeni eğitim-öğretim yılında İzmir’de öğrencilere kapılarını açıyor.

Anaokulundan üniversiteye uzanan eğitim zincirinde 11 anaokulu, ilkokul ve ortaokul, 10 lise, 7 fen lisesinin yanı sıra Yeditepe Üniversitesi'ni de hayata geçiren vakfın Mavişehir'de yer alan kampüsü, 8 bin metrekarelik arazide toplam 10 bin 800 metrekarelik kapalı alanda hizmet vermeye hazırlanıyor.

Kampüste her türlü teknik donanıma sahip 50 dersliğin yanı sıra robotik laboratuvarları, inovasyon atölyeleri, fen ve teknoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, yenilenebilir enerji istasyonu, 3D laboratuvarlar, spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve sanal gerçeklikle kodlama istasyonları bulunuyor.

Dalan'dan çarpıcı mesajlar

Açılış için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan da katıldı. Dalan, yaptığı konuşmada İSTEK kalitesini İzmir'e taşımaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi. Bedrettin Dalan, İSTEK Vakfı'nın kuruluşunun temelinde her şeyden evvel Cumhuriyetimizi kuran Atatürk’ün ruhunun var olduğunu belirterek, “O’nun ruhu, O’nun düşünceleri bu vakfın temel ilkeleridir” dedi.

Dalan, FETÖ ve Paralel Yapı’ya da sert eleştirilerde bulunarak, “Bir takım okullar açıldı bu ülkede ve zavallı çocuklarımızın kafasını o okulları kuran kişinin kimliği ve kişiliği ile bütünleştirdiler. Sonuçta 15 Temmuz'u hep beraber yaşadık” dedi.