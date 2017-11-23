İstek Uluğbey öğrencileri minik yürekleri sevindirdi

İstek Özel Uluğbey Okulları Öğrenci Meclisi 2017-2018 Eğitim Öğretim yılını Sosyal Sorumluluk Projeleri yılı ilan etti.

Öğrenciler, bu kapsamda ilk çalışmada “Minik Yürekleri Isıtalım” sloganıyla Edirne Keşan Kurtuluş İlkokulu, Türkmen Köyü İlkokulu ve Tekirdağ Şarköy Hoşköy Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine bir bot ve bir mont hediye etti. Başından sonuna her aşaması öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kampanyada 460 öğrenciye ulaşıldı ve İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencilerinin aldığı hediyeler yine öğrenciler tarafından Keşan ve Şarköy'deki okullar ziyaret edilerek buradaki öğrencilere tek tek teslim edildi.