İzmir Ticaret Odası'nın girişimleriyle İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 16. yaşını kutladı.

İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Geza Dologh, İzmir Baro Başkanı Özcan Aydın, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Grubu İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, İEÜ Mütevelli Heyet Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Başkan Demirtaş, engellemelerin hayallerin önüne geçemeyeceğini belirterek, “Er ya da geç Güzelbahçe Bilim ve Teknoloji Kampüsü'nü yapacağız, dedik. 10 yıl sonra nihayet mahkemeler bitti. 100 binlik, 25 binlik ve 5 binlik planlar kabul edildi. Şimdi, bin ölçekli planları yapıyoruz. Master plan yapıldı. Üniversitemizin girişinde sergileniyor. Mimari ve mühendislik projelerini ihale ettik. 2018 – 2019 öğretim yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Koleji eğitime başlayacak. Aramızda 3 minik konuğumuz da var. Kolejimizin öğrencileri olacaklar” dedi.