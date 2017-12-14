Jandarma sivil memur alımı sonuçları açıklandı! İşte jandarma sivil memur alımı mülakat tarihleri…

Jandarma sivil memur alımı için başvurularını tamamlayan adayların beklediği sonuçlar belli oldu. Jandarma sivil memur alımı sonuçları açıklandı, işte jandarma sivil memur alımı sonuçlarının nasıl kontrol edileceğine dari merak edilenler...

Jandarma teşkilatında memur olarak görev almak isteyen adaylar başvurularını tamamladı ve sonuçları bekliyordu. Jandarma sivil memur alım sounçları nasıl kontrol edilecek? Mülakatlar ne zaman yapılacak? sorularını soran vatandaşların merak ettikleri sorular cevap buldu. Aşağıdaki link üzerinden gerekli bilgilerinizle giriş yaparak Jandarma Sivil Memur alımı sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

JANDARMA SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı Ġstikametine Devam Edilerek Ġncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.

Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakatlar 02-12 OCAK 2018 tarihlerinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (Beytepe/ANKARA) adresinde saat 08.30'da başlayacaktır. Adaylar, kimlik ve başvuru belgelerinin kontrollerinin yapılıp, sınav yerlerine alınabilmeleri için bildirilen tarih ve sınav merkezinde en geç saat 08.00'da hazır bulunacaktır.

Başvuru sonuçları ile başvurusu kabul edilen ve kontenjana girerek değerlendirmeye tâbi tutulacak adayların isim listesi ve sınav günleri en geç 11 ARALIK 2017 tarihinde www.jandarma.gov.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde duyurulacağı söylenmiş olsa da sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçların posta, telefon v.b. herhangi başka bir usulde bildirilmeyecektir. Adayların, kendileri için belirlenen tarihler/saatler dışında uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakata tâbi tutulmaları mümkün değildir.

SİVİL MEMUR ALIMI ÖNEMLİ TARİHLER

1. BAŞVURULARIN İNTERNET ORTAMINDA ALINMASI 07-28 KASIM 2017

2. BAŞVURU SONUÇLARININ VE KONTENJANA GİREN ADAYLARIN YAYINLANMASI (İNTERNETTEN) 11 ARALIK 2017

3. UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI 02-12 OCAK 2018

4. BAŞARI SIRASININ ONAYI VE DUYURULMASI ONAYA MÜTEAKİP

5. SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASI ONAYA MÜTEAKİP DUYURULACAKTIR

6. KAYIT KABUL ONAYA MÜTEAKİPDUYURULACAKTIR