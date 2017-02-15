Kastamonu ve Karabük’te toplam 3 ilçede okullar tatil

Kastamonu'nun Azdavay ve Seydiler ile Karabük'ün Eflani İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kastamonu'nun Azdavay ve Seydiler ile Karabük'ün Eflani İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Azdavay ve Seydiler ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 190 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İlçe milli eğitim müdürlükleri de kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİ’NDE OKULLAR TATİL

Karabük’ün Eflani İlçesi’nde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

DHA