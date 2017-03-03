‘Kolay Matematik’ serisiyle çocuklar eğlenerek öğreniyor

Eğlenceli çıkartmalar ve ailelere rehberlik eden kısa önerilerle çocukların temel matematik becerilerini geliştiren renkli bir seri olan Kolay Matematik serisi ile öğrenciler eğlenirken öğreniyor.

Eğlenceli çıkartmalar ve ailelere rehberlik eden kısa önerilerle çocukların temel matematik becerilerini geliştiren renkli bir seri olan Kolay Matematik serisi ile öğrenciler eğlenirken öğreniyor.

Sakar Cadı Vini, Charlie Small ve Ölümsüz Nicholas Flamel'in Sırları gibi çok sevilen çocuk edebiyatı serilerini çocuklarla buluşturan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, küçüklerin öğrenim süreçlerine katkı sağlayan alıştırma kitaplarıyla da minik okurlarının karşısına çıkıyor.

Bu seriden biri olan Kolay Matematik, anlaşılması kolay, ilgi çekici alıştırmalarla ve ilköğretim müfredatına uygun, rahat izlenebilen yönergelerle matematiği sevdiriyor. Uzman eğitimciler tarafından hazırlanan seri, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 ve 7-8 yaş grubu çocuklara yönelik sunulan 5 farklı kitaptan oluşuyor. 20 yıl boyunca okullarda matematik programları üzerine çalışan ve İngiltere'nin önde gelen matematik eğitimi uzmanlarından biri olarak kabul edilen Jo Chambers tarafından yayına hazırlanan, Sevgi Atlıhan tarafından dilimize çevrilen Kolay Matematik serisi, çocuklar, aileler ve öğretmenler için eğlenceli ve öğretici bir kaynak niteliğinde.