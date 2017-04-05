Koncuk: 12 yıldır el yazısı eziyeti çocuklara ve öğretmenlere yaşatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın el yazısının kaldırılması konusunda yaptığı açıklamayı değerlendiren Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Eğik yazının çocukların biyolojik gelişimlerine uygun olmadığı biliniyor. Yıllardır uzmanlar söylüyor bunu. 12 yıldır bu eziyet çocuklara ve öğretmenlere yaşatıldı. Öğretmenler yeni söylemiyor bunu” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okullarda kaldırılması konusunda, “2005 yılında başladık, bu geçen süre içerisinde öğretmenlerimize sorduk, ‘eğik yazıdan memnun musunuz' diye. ‘Ben memnunum' diyeni görmedim. Öğrenciye bunu kim öğretecek? Öğretmen öğretecek. Öğretmen öğrettiği şeyden memnun değil, şikayetçi. Nasıl mesafe alınsın Öğrencilere soruyoruz, istemiyorlar, işkence gibi görenler var” açıklamasını Türk-Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Koncuk, geçen yıl eğik yazıyla ilgili bir anket çalışması yaptıklarını ve katılımcıların yüzde 86’sının eğik yazının kaldırılarak, dik yazıya geçilmesini istediğini söylerek, “Eğik yazıyla ilgili de güzel yazı dersi istendi” dedi.

“KALDIRILMASI DOĞRU AMA GEÇ KALMIŞ BİR KARAR”

Eğik yazının kaldırılması doğru ancak geç kalmış bir karar olduğunun altını çizen Koncuk, “Eğik yazının çocukların biyolojik gelişimlerine uygun olmadığı biliniyor. Yıllardır uzmanlar söylüyor bunu. 12 yıldır bu eziyet çocuklara ve öğretmenlere yaşatıldı. Öğretmenler yeni söylemiyor bunu. Bakanlık da geçen yıl anket yaptı. O ankette de kaldırılması yönünde kanaat belirtilmesine rağmen kaldırılmadı” diye konuştu.

Eğik yazının çocukların eğitimi üzerinde olumsuz bir etki gösterdiğini anlatan Koncuk, “Bu nedenle çocuklar derslere karşı ürkmesi, soğumasıyla karşı karşıya kalırsınız. Çocuğun genel başarısını, okula olan sevgisini azaltır bu durum” dedi.