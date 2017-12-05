KPSS 2018 başvuruları ne zaman? 2017/2 | KPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

Memur adaylarının merak ettiği soruların başında KPSS'nin 2018'de yapılacak sınavlarının başvuru işlemlerinin ne zaman yapılacağı geliyor. KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz günlerde memur adayları 2017/2 KPSS tercihlerini tamamlamıştı, şimdi binlerce kişi 2017/2 KPSS tercih sonuçlarını bekliyor. 2017/2 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılırken, KPSS’de yeni sınavların da ne zaman yapılacağına dair ayrıntılar araştırılıyor.

KPSS 2017/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ortaokul, Lise, Ön Lisans, Lisans mezunları 14 Kasım – 23 Kasım tarihleri arasında KPSS 2017/2 tercih işlemleri yaptı. Toplamda 2 bin 38 kişilik kadro için başvuruları toplayan ÖSYM, KPSS 2017/2 tercih sonuçları için değerlendirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz atama döneminde sonuçların yaklaşık 3 hafta içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yıl sonuçların en geç 15 Aralık tarihine kadar açıklanabileceği öngörülmektedir.

KPSS NE ZAMAN? KPSS SINAV TARİHLERİ…

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:

Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:

Ağustos 2018

DHBT Başvuru:

Eylül 2018