Memur adaylarının heyecanla beklediği KPSS başvurularına sayılı günler kaldı. 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel yetenek - Genel kültür, eğitim bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan bilgisi), ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? Sınavlar ne zaman?

Memur adaylarının heyecanla beklediği KPSS başvurularına sayılı günler kaldı. 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel yetenek - Genel kültür, eğitim bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan bilgisi), ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS Lisan mezunları için heyecan dorukta… 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel yetenek – Genel kültür, eğitim bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan bilgisi), ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvurularına çok az bir zaman kaldı.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 14 Mart Salı günü başlayacak, 27 Mart Pazartesi günü sona erecek. 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel yetenek – Genel kültür, eğitim bilimleri) sınavı 21 Mayıs 2017, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan bilgisi) 28 Mayıs 2017, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 16 Temmuz 2017 günü yapılacak.

KPSS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATACAK

KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar;

T.C. Ziraat Bankası,

Akbank,

Türk Ekonomi Bankası (TEB),

Deniz Bank,

Kuveyt Türk

PTT