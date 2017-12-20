KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM, 2018 KPSS tarihini açıkladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ÖSYM tarafından kamuda istihdam edilecek personeli seçmek için düzenlenen bir sınav. Kamuda memur olmak isteyen adaylar 2018 KPSS sınavına hazırlanıyor. Adaylar 2018 KPSS tarihi ne zaman diye merak ediyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan KPSS tarihi ve detaylar...

Yeni yılda KPSS sınavları ne zaman düzenlenecek? Memur olma hayali kuranlar şimdiden sınav hazırlıklarını yapıyor. ÖSYM, 2018’de yapılacak KPSS tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu. KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS hakkında ayrıntılar…

2018 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018