KPSS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte Lisans ve ön lisans için olası tarihler!

KPSS sınavı başvuruları için net tarih bilgisi öğrenmek isteyenlerin meraklı bekleyişi sürüyor. KPSS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? sorusu da Google üzerinden araştırılmaya başladı. Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS'ye girerek hedeflerindeki puanlara ulaşmayı hedefliyorlar. Peki KPSS lisans KPSS ön lisans ve KPSS lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

YKS başvuruları için tarihler belli oldu. ÖSYM 2018 sınav takvimini açıkladı. KPSS sınavına girecek olan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sınav tarihlerini bekliyor. KPSS sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav tarihlerine dair ayrıntılar…

KPSS NE ZAMAN? KPSS SINAV TARİHLERİ…

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018’de yapılacak sonuçlar Haziran 2018’de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Kasım 2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:

Mart 2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:

Ağustos 2018

DHBT Başvuru:

Eylül 2018

ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE 2018 KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır