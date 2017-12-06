KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama sistemi…

KPSS 2017/2 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden kontrol edebileceksiniz. İşte KPSS'nin 2017'ye 2 tercih sonuçları...

Kamu personeli olmak isteyen adaylar KPSS 2017/2 tercih sonuçlarını bekliyordu ve beklenen tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarına göre KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminde. ÖSYM tarafından açıklanacak olan KPSS tercih sonuçları sonunda belli oldu.

ÖSYM KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM’DEN KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI

ÖSYM KPSS tercih sonuçları hakkında şu açıklamayı yaptı;

KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzunda yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 6 Aralık 2017 tarihinde saat 15:20’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir.