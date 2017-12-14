KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte öğrencilerin beklediği açıklama

Üniversite öğrencileri öğrenim hayatını devam ettirebilmek için devletten kredi ya da burs alıyor. KYK kredi ve burs başvurusunda bulunan öğrenciler ne zaman ödeme yapılacak diye merak ediyordu beklenen açıklama Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK)'ndan geldi. KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar....

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK), üniversite öğrencilerine kredi ve burs veriyor. Burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk ödeme ekim, kasım, aralık ayları dâhil olmak üzere üç aylık olarak yapılacak. İşte KYK kredi ve bursu hakkında ayrıntılar…

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için ilk defa kredi ve burs başvurusu yapan öğrencilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin açıklama yaptı:

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için ilk defa burs/kredi başvurusunda bulunan ve 4-10 Aralık 2017 tarihleri arasında taahhütnamelerini onaylayan yurt içinde öğrenim gören öğrenciler ile yurt dışında öğrenim gören, taahhütname ve kefaletname işlemleri tamamlanan öğrencilere ilk ödeme ekim, kasım, aralık ayları dâhil olmak üzere üç aylık olarak yapılacak.

Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre (0 ile bitenler 18, 2 ile bitenler 19, 4 ile bitenler 20, 6 ile bitenler 21 ve 8 ile bitenler 22 Aralık’ta) yapılacak.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.