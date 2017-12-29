Liselere Giriş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Liselere Giriş Sınavı (LGS) tarihi açıklandı.Peki LGS ne zaman yapılacak? LGS sınavı nasıl yapılacak, LGS örnek sorular neler? İşte LGS hakkında bütün detaylar...

Liselere Giriş Sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı belli oldu. LGS, 2 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. İşte LGS hakkında şimdiye kadar yaşanan gelişmeler…

Liselere geçişte yeni sistem ile sınav nasıl yapılacak, örnek sorular ne zaman yayınlanacak merak ediliyoırdu.MEB bugün yaptığı açıklama ile liseye giriş sınavı örnek sorularını yayınladı. PDF haline ulaşmak isteyen öğrenciler Google üzerinden araştırma yapmaya başladı. Haberimizde bulunan link ile liselere giriş sınavı örnek sorularının PDF halini indirebilirsiniz. İşte liseye geçiş sınavı örnek soruları…

MEB SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI

LİSELERE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SORULARI

Liseye geçiş sınavından ilk örnek sorular geldi. Toplam 90 soru yayınlana MEB, 40 sayısal ve 50 sözel soruyu erişime açtı. Aşağıda bulunan linkten örnek soruları indirebilirsiniz.

9 SEÇENEK DETAYI

TEOG yerine gelen sistemin nasıl olacağı liselere nasıl giriş yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında TEOG yerine gelen yeni liseye giriş sistemiyle ilgili bilgileri paylaştı. Tekin öğrencilere, evlerine yakın dokuz lise sunulacağını, bunların arasından da öğrencilerin beş tercih yapabileceğini belirterek, “Tercihte yoğunluk olursa evi en yakın öğrenci şanslı” dedi.

Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hafta başında yaptığı açıklamada, “20 fen, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 da yabancı dilden soracağız. TEOG da çıkan sorular da bu dağılıma eşitti. 135 dakika verilecek. Tek oturumda olacak. 90 soru 135 dakikada yanıtlanacak” demişti.